Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Javier Pastore ha parlato del match fra Paris Saint-Germain e Roma analizzando le due squadre:

"Non ne vedo e al limite possono emergere durante l’evoluzione della partita, in funzione del gioco espresso dai giocatori in campo. Il Psg è una squadra unita e costruita nella continuità del gioco collettivo in difesa come in attacco. E la Roma con Gasperini sta facendo un percorso simile, con l’atteggiamento di voler fare sempre un gol in più dell’avversario. Lo si è visto anche con il Real Madrid, al di là del risultato".

E alla domanda se i giallorossi dovranno affidarsi quindi a Malen e Dybala, il Flaco risponde: "Con un Malen così in forma qualsiasi palla in area è quasi sempre gol ed è difficile fermarlo. Dybala è pericoloso in ogni circostanza, su punizione, dal limite, con un assist o un tiro all’incrocio. Si tratta di giocatori che in partite del genere di solito danno qualcosa in più".