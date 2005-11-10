Il Bologna studia le opzioni per il centrocampo e in vista di gennaio ha in mente Warren Bondo: attualmente fuori rosa al Milan, dopo aver attraversato il campionato passato nella Cremonese, il centrocampista ex Monza è ansioso di rilanciarsi. Ora, che il Bologna alla riapertura del mercato di gennaio acquisterà un mediano è un segreto conosciuto da tutti addirittura da agosto, ma le operazioni in uscita e di conseguenza anche in entrata non si fermeranno al centrocampo, fa sapere il Corriere dello Sport.

Tuttavia, tutte le entrate saranno legate a quei calciatori che non stanno trovando spazio per un motivo e per un altro e potrebbero chiedere eventualmente di essere ceduti. E tra coloro che sono sospesi, due nomi su tutti: il primo è quello di Nikola Moro, che sembra essersi smarrito una volta rientrato a lavorare a Casteldebole dopo un mondiale vissuto in panchina con la sua nazionale.