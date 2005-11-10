Momento da incorniciare per il Como, terzo nella League Phase di Champions League dopo la vittoria sull'AEK Atene, decisa dal gol di Luis Milla: “Credo che questa vittoria significhi molto per noi come squadra. Sapevamo che in palio c’erano più di tre punti, perché questa partita segnava il cammino della nostra Champions. Avere dodici punti dopo cinque partite ha molto di merito e gli diamo grande valore. Sono molto felice per quello che abbiamo vissuto e di continuare a vivere serate storiche al fianco dei nostri tifosi, di questo club e delle persone che ne fanno parte”.

Una partita importante anche perché l’avete vinta soffrendo e combattendo.

“Credo che questa sia la Champions. Sappiamo che qualsiasi squadra può metterti in difficoltà. L’AEK veniva da una grande partita con il Real Madrid, è una grande squadra con grandi giocatori. Ci hanno creato pericoli, ci hanno messo in difficoltà, però credo che la squadra abbia dimostrato ancora una volta una grandissima maturità, considerando che è la nostra prima esperienza in Champions. Dice molto di quanto stiamo crescendo, dobbiamo continuare a farlo e a dare valore a quello che stiamo facendo”.

Hai segnato all’incrocio e poi hai fatto quella serpentina: sembravi Yamal quando sei arrivato davanti alla porta.

“È difficile spiegare quello che ho vissuto e quello che ho provato ieri. Facevo fatica a segnare, facevo fatica a crearmi delle occasioni per andare vicino al gol. Sono molto felice di aver avuto questa opportunità, di aver messo la palla dove l’ho messa e di potermi godere e festeggiare una giornata incredibile per me e per questa squadra”.

Nel primo tempo avete avuto qualche problema, anche perché l’AEK Atene vi chiudeva gli spazi.

“È difficile non avere problemi in Champions, visto il livello delle squadre e dei giocatori. Dobbiamo essere preparati a soffrire, sapere che ci saranno anche dei momenti difficili, ma restare in partita. Questo significa che la squadra è matura, che continua a crescere e che è preparata ad affrontare qualsiasi tipo di partita”.

Domenica c’è la Juve, per giocare anche l’anno prossimo partite come queste.

“Sarà una partita difficile come quelle che stiamo giocando. Ogni giorno è un giorno nuovo, quello che stiamo facendo ha molto valore perché giochiamo ogni tre o quattro giorni da inizio stagione. Ora dobbiamo riposare bene e preparare la partita di domenica, che sarà molto difficile”.