Ascoli, Tomei: "Abbiamo fatto una buona gara. Obiettivo? La salvezza"

Nel post partita di Ascoli-Sampdoria, sfida vinta dai padroni di casa per due reti a zero, l'allenatore dei bianconeri Francesco Tomei è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria che ha lanciato la sua squadra al terzo posto in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di Pianetaserieb: "Abbiamo fatto una buona gara, difficile come tutte. I ragazzi sono stati bravi nell'interpretare la partita, la Sampdoria è forte. La squadra continua a maturare e ad interpretare le partite come vanno interpretate, mi fa piacere. Ho sempre detto che noi partendo da zero continuiamo a crescere. Per noi affacciarsi in una categoria nuova, ogni partita deve essere esperienza nuova. I ragazzi devono prendere sempre più confidenza con il campionato. Tutti devono crescere, abbiamo fatto delle rotazioni per questo. Cerchiamo di crescere e tenere il gruppo unito che è troppo importante. I ragazzi in settimana li osservo attentamente e vedo che per me la cosa che dà soddisfazione è che tutti si allenano benissimo e danno la massima disponibilità e sacrificio. Questo mi dà la possibilità di ruotare e per noi diventa un plus. Il merito è dei ragazzi, stanno crescendo e devono crescere sempre".

Sulle condizioni di Nicoletti e Acampora, non al meglio: "Nicoletti ha solo crampi perchè non giocava da tempo. Lo conosco benissimo, l'ho voluto fortemente ed è molto importante anche nello spogliatoio. Acampora veniva da stagione mezza e mezza. Lui vuole far fatica e lavorare tanto in allenamento. Se riesce a mantenere questo livello è molto importante. Faremo altre rotazioni nelle altre partite".

Sull'obiettivo stagionale: "Il nostro obiettivo è la salvezza, mettiamo fieno in cascina perchè è un campionato particolare. Non possiamo pensare di non concedere nulla".