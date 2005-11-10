L'Avellino guarda in Eccellenza: occhi sul 2009 Di Raimo del Terracina. C'è anche il Gubbio

L'Avellino continua a scandagliare il mercato dei giovani per cercare di trovare profili futuribili e anticipare la concorrenza. L'ultimo nome sul taccuino del direttore sportivo Mario Aiello sarebbe un giovane terzino che milita nel Terracina, in Eccellenza laziale, dove si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni attirando l'attenzione di club professionistici.

L'Avellino sfida il Gubbio per Di Raimo

Il nome è quello di Manuel Di Raimo, classe 2009, che secondo quanto riferito da Tuttoc.com l'Avellino avrebbe intenzione di prelevare già a gennaio per rinforzare la propria Primavera ed eventualmente valutarlo per un inserimento in prima squadra. Gli irpini però non solo l'unico club interessato al ragazzo visto che anche il Gubbio in Serie C sarebbe interessato e pronto a proporgli un altro tipo di percorso per la sua crescita.