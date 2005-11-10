Catania, Cicerelli fa autocritica: "Troppo altalenanti. Così non si va da nessuna parte"

"Così non andiamo da nessuna parte. È il momento di prenderci tutti qualche responsabilità in più, di assumerci qualche rischio in più", il centrocampista offensivo del Catania Emanuele Cicerelli fa autocritica e chiede a tutti i compagni di squadra di fare di più dopo che la sconfitta in casa della Salernitana ha fatto scivolare il club etneo lontano dalla vetta, 13 i punti di distacco, occupata dal Potenza.

Che partita è stata? Dove è mancato qualcosa al Catania?

"In realtà la partita l'avevamo preparata bene e, secondo me, l'approccio è stato positivo. Ci è mancata un po' di qualità nelle scelte negli ultimi metri e nella conclusione. - spiega Cicerelli come riporta Tuttoc.com - Successivamente abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo abbassati. La Salernitana, pur attraversando un periodo non semplice, resta una squadra forte. In queste partite basta concedere un episodio o un po' di spazio in più e vieni subito punito. Sono situazioni che non ci possiamo permettere".



Il Catania continua ad alternare prestazioni e risultati. Mister Longo ha parlato di una squadra che perde troppo. Qual è il suo punto di vista?

"Il nostro campionato è stato troppo altalenante rispetto al valore della rosa che abbiamo a disposizione. Per questo c'è grande dispiacere. Tra l'altro il distacco in classifica è aumentato ulteriormente e già prima era importante. Tuttavia abbiamo il dovere e l'obbligo di continuare a credere nel nostro percorso. Ci sono ancora tanti punti a disposizione e nel calcio può succedere di tutto. Abbiamo una responsabilità verso il club, verso i tifosi e verso noi stessi: non dobbiamo mollare fino all'ultimo. Alla fine tireremo le somme, ma adesso dobbiamo soltanto pensare a lavorare e a migliorare".