Napoli, più premi alla squadra nell'ultimo anno di Conte: le cifre dal bilancio 2025/26

Cresce sensibilmente il monte ingaggi del Napoli. Dal bilancio chiuso al 30 giugno 2026 emerge un incremento significativo delle somme destinate ai calciatori, tra stipendi fissi e bonus legati ai risultati sportivi. I compensi contrattuali sono passati da 100,4 a 128,9 milioni di euro, con un aumento del 28,3%. Considerando anche i premi, la spesa complessiva per i giocatori ha raggiunto quota 138,6 milioni, contro i 106,6 milioni dell'esercizio precedente.

Napoli, aumentano anche i premi: quasi 10 milioni di bonus

A incidere sul monte ingaggi è stata anche la crescita delle componenti variabili. I premi riconosciuti ai calciatori sono saliti da 6,2 a 9,75 milioni di euro, con un incremento superiore ai 3,5 milioni. Complessivamente, dunque, il club azzurro ha speso circa 32 milioni in più rispetto alla stagione 2024/25 per stipendi e bonus dei propri giocatori.

Allenatori in controtendenza: spesa ridotta di oltre 2 milioni

Diverso l'andamento dei costi relativi agli allenatori, scesi da 22,3 a 19,95 milioni di euro, considerando l'intera categoria e non soltanto il tecnico della prima squadra. In diminuzione anche i compensi di istruttori, tecnici e altri tesserati, passati da 3,98 a 3,33 milioni. Il totale delle retribuzioni dei tesserati ha così raggiunto 161,9 milioni di euro, quasi 29 milioni in più rispetto all'esercizio precedente e pari al 93,9% dei costi complessivi del personale.