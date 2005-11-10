Fabregas la bellezza oltre la vittoria: meritava la panchina d'oro

“ Chivu al primo anno all’Inter è stato bravissimo soprattutto dopo il 5-0 con PSG, perché ha ricostruito il gruppo. In campionato poi aveva la squadra e ha vinto con merito, ma il lavoro di Fabregas l’anno scorso è stato straordinario. Aver portato il Como in Champions giocando in quella maniera, meritava un riconoscimento. La panchina d'oro andava a lui.” A Coverciano è stata assegnata la panchina d’oro a Chivu per la stagione 25-26, ma Massimo Orlando a Maracanà è stato di tutt’altro opinione.

Un riconoscimento che ha diviso opinionisti e ascoltatori del resto stiamo parlando di due tecnici che hanno fatto un gran lavoro, certificato anche dai voti. Le 4 preferenze in più per Chivu nella votazione finale fa capire quanto il confronto sia stato equilibrato. Chivu ha guidato la squadre più forte che qualcuno ha paragonato ad una macchina di formula uno, ma attenzione per guidare un vettura del genere devi essere molto bravo e il tecnico dell’Inter lo ha dimostrato. Prima ha rigenerato una squadra reduce da una stagione con zero titoli e poi ha rimesso in corsa l’Inter centrando campionato e coppa Italia. Direi non male per un tecnico con 13 panchine in Serie A prima di approdare all’Inter.

Un grande lavoro ha fatto anche Fabregas con il Como. Valorizzazione della rosa, calcio completo capace attaccare senza dimenticare la fase offensiva e poi ciliegina sulla torta raggiungimento della zona Champions. Un obiettivo che può essere paragonato per il Como ad uno scudetto. Un’impresa storica difficile da pronosticare ad inizio stagione. Avere dei dubbi sull’assegnazione della panchina d’oro della scorsa stagione, visto i risultati di entrambi i tecnici è più che legittimo.

Ma fare 0-0 non è mia abitudine e allora questa volta dico di essere d’accordo con il pensiero iniziale di Massimo Orlando. Il Como l’anno scorso ha compiuto qualcosa di unico, la squadra lariana e stata la grande bellezza del calcio. Vedere questa squadra arrivare in zona in Champions praticando un gioco meraviglioso meritava un riconoscimento per Fabregas. Si può lasciare il segno anche senza vincere un trofeo, come fece l’Olanda degli anni 70. Vincere non è l’unica cosa che conta.