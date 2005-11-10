Sampdoria, Makoumbou verso il ritorno in Turchia? Il centrocampista smentisce

Nei giorni scorsi dalla Turchia era rimbalzata la voce di un possibile ritorno di Antoine Makoubou al Samsunspor, club proprietario del cartellino del calciatore che in estate lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 2,5 milioni) alla Sampdoria. Voci legate alle difficoltà incontrate dalla formazione turca, che attualmente è penultima con appena 7 punti in 11 partite, che hanno innescato rumors di mercato fra cui quello legato al franco-congolese.

Le parole del presidente del Samsunspor

Sabato sulla questione è intervenuto sulla questione anche il presidente del club Yuskel Yuldirim che ha spiegato come il giocatore, che lui stesso ha portato in Turchia, non sia fra quelli cercati: “Makoumbou vorrebbe tornare, ma non è ciò che ci serve. L'ho portato qui io personalmente, è un giocatore intelligente e che corre molto, ma non è il tipo di calciatore che stiamo giocando”.

Le parole di Makoumbou

Anche lo stesso centrocampista classe '98 ha spento le voci di un suo possibile ritorno a gennaio in Turchia attraverso i propri canali social smentendo anche le parole del presidente: "Con tutto il rispetto che nutro per il club, vi prego di non scrivere cose che non ho detto. Grazie in anticipo”.