Napoli, caso Osimhen: il 2 dicembre nuova udienza a Roma per il possibile falso in bilancio

Torna al centro dell'attenzione giudiziaria l'operazione che nel 2020 portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Il prossimo 2 dicembre 2026 è infatti in programma una nuova udienza presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su un'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla corretta costituzione delle parti. Il procedimento riguarda l'ipotesi di falso in bilancio e coinvolge anche le operazioni di mercato che portarono Manolas e Diawara a trasferirsi tra Napoli e Roma.

Napoli, dall'inchiesta del 2022 al rinvio a giudizio: le tappe

Come riportato da Calcio e Finanza, sulla base della relazione allegata al bilancio societario, l'indagine era partita nel 2022 con l'acquisizione dei documenti relativi all'affare Osimhen. Dopo l'archiviazione delle contestazioni fiscali, parte del fascicolo è approdata alla Procura di Roma. Il 20 novembre 2025 il Gup ha disposto il rinvio a giudizio di due componenti del CdA con deleghe, mentre per altri tre consiglieri era stata richiesta l'archiviazione.

La posizione del Napoli sulle possibili conseguenze economiche

Il Tribunale dovrà sciogliere la riserva assunta nell'udienza del 15 aprile 2026. Intanto, nella documentazione contabile, il club di Aurelio De Laurentiis chiarisce di non prevedere passività potenziali connesse al procedimento, sulla base delle valutazioni dei propri consulenti. Le contestazioni rimangono allo stato attuale ipotesi accusatorie, senza alcun accertamento definitivo di responsabilità.