Juventus, McKennie: "Manchester United? Non si sa mai, voci nate per Pochettino"

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, è fra i giocatori che si sono ritrovati accostati al nuovo Manchester United affidato a Mauricio Pochettino. Naturale associare il suo nome ai Red Devils, visto che Pochettino si appresta a lasciare proprio la nazionale degli Stati Uniti.

McKennie parla delle voci di mercato sul Manchester United

Lo stesso giocatore però ha associato queste voci di mercato che lo riguardano proprio al fato che, con Pochettino in panchina, sia immediato accostare giocatori americani al club inglese. Queste sono state le parole di McKennie sull'argomento: "Ci sono e ci saranno voci, è normale con l’arrivo di mister Pochettino. Non si sa mai cosa succede e cosa vogliono fare gli allenatori. Ma da ora in avanti ci saranno tanti accostamenti al Manchester United per noi americani…”, ha detto a Tom Bogert.

Poi ha aggiunto: "Abbiamo tanti giocatori della nazionale degli Stati Uniti che potrebbero cambiare squadra nel corso del prossimo anno. Quindi è inevitabile che circolino delle voci di mercato".