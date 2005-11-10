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Forlì, scelto il nuovo allenatore: è Lamberto Zauli. Confermato lo staff tecnico

Ufficiale
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:05Serie C
16.11.2026 18:05Serie C
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L'ex fantasista torna per la quarta volta (una da calciatore e tre da allenatore) in Romagna per prendere il posto del dimissionario Campedelli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di FEDERICO SERRA

Dopo le dimissioni del tecnico di Nicola Campedelli, con Gianluigi Bamonte che ha guidato la squadra nel derby contro il Ravenna, il Forlì ha annunciato il nome del nuovo allenatore che guiderà i biancorossi fino a fine stagione. Si tratta di Lamberto Zauli che torna in Romagna dopo aver allenato Bellaria e Santarcangelo e aver vestito, da calciatore, la maglia del Ravenna.

Zauli è il nuovo allenatore del Forlì

A darne notizia è stato lo stesso club biancorosso con una nota ufficiale: “La società Forlì Football Club comunica di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Lamberto Zauli. L’allenatore romano, classe 1971, porta in dote un bagaglio di grande esperienza sia da calciatore nei massimi campionati nazionali, sia da allenatore. Nel corso della sua carriera in panchina ha infatti guidato realtà importanti del panorama professionistico e giovanile italiano, tra cui Juventus Primavera e Under 23, Südtirol, Crotone e Perugia, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani ed uno stile di gioco propositivo.

Il Club, oltre a ufficializzare il nuovo tecnico, conferma lo staff tecnico: Gianluigi Bamonte, Giuliano Morena, Andrea Spinelli, Alessandro Romagna e Leonardo Boi. La società desidera ringraziare sentitamente Gianluigi Bamonte per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento al Club e nell’aver guidato la squadra con impegno in questa fase di transizione. La società rivolge a Lamberto Zauli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura in biancorosso”.

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