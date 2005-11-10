Modric inventa, Rabiot generoso, Calvani sfortunato: autogol del Frosinone, Milan avanti al 4'
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Michele Pavese
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Oggi alle 18:07Serie A
autore Michele Pavese
22.11.2026 18:07Serie A
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Milan in vantaggio dopo quattro minuti di gioco. Rabiot sorprende la difesa del Frosinone alle spalle su una grande invenzione di Modric, entra in area e prova a servire Ramos. Sulla traiettoria c'è Calvani, che tocca e non lascia scampo a Palmisani. Dopo un grande inizio degli ospiti, che hanno colpito una traversa, i rossoneri passano.
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