Milan in vantaggio dopo quattro minuti di gioco. Rabiot sorprende la difesa del Frosinone alle spalle su una grande invenzione di Modric, entra in area e prova a servire Ramos. Sulla traiettoria c'è Calvani, che tocca e non lascia scampo a Palmisani. Dopo un grande inizio degli ospiti, che hanno colpito una traversa, i rossoneri passano.