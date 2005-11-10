Nicolò Casale, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro l'Udinese: "E' stato il primo tempo in cui siamo andati in difficoltà. Siamo andati tanto alti e abbiamo sofferto sulle seconde palle. Abbiamo trovato il vantaggio in modo fortunato; bisogna prendere le cose positive come ha detto il mister. Analizziamo il periodo positivo e ci deve dare la carica, non metterci in difficoltà".

Le palle lunghe vi hanno tolto sicurezza?

"Hai fatto un'analisi perfetta. L'avevamo preparata in modo diverso, sapevamo che ci mettevano questa palla lunga non avendo un terminale di riferimento. Nel secondo tempo siamo andati meno in difficoltà. Ho cercato di fare capire ai nostri attaccanti di abbassarsi, speriamo ci serva per le prossime partite".