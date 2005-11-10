Domani Monza-Fiorentina, i convocati di Vanoli: torna Atta dopo quasi due mesi
Il tecnico della Fiorentina può contare su Ndour e Nije. Out Pongracic e Parisi
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Sono 22 i calciatori convocati da Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per la gara di domani con il Monza.
Ci sono Ndour e Njie, torna a disposizione dopo due mesi Atta. Assenti i lungodegenti Pongracic e Parisi.
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Ranieri, Valdepenas..
Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Mastantuono, Ndour, Oulai.
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mazzeo, Njie, Pellegrino Goncalves.
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