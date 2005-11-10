Sono 22 i calciatori convocati da Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per la gara di domani con il Monza.

Ci sono Ndour e Njie, torna a disposizione dopo due mesi Atta. Assenti i lungodegenti Pongracic e Parisi.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Ranieri, Valdepenas..

Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Mastantuono, Ndour, Oulai.

Attaccanti: Gnonto, Beto, Mazzeo, Njie, Pellegrino Goncalves.