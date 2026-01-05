Bari, l'influenza ferma Gaston Pereiro. Primo allenamento in biancorosso per Cistana

Calciomercato ormai entrato nel vivo, ma anche una sfida che si sta avvicinando sempre di più, perché dal fine settimana che arriverà la Serie B riprenderà il suo corso, e il Bari se la dovrà vedere - in terra toscana - con la Carrarese. Nella giornata odierna, primo allenamento con la formazione di mister Vincenzo Vivarini per Andrea Cistana, arrivato ieri dallo Spezia, mentre l'influenza ha fermato Gaston Pereiro.

Questo, il comunicato del club biancorosso:

"Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il gruppo biancorosso ha proseguito quest'oggi nella marcia di avvicinamento alla sfida contro la Carrarese guidata da mister Calabro in programma sul terreno in sintetico dello 'Stadio dei Marmi' a partire dalle ore 15:00 di sabato 10 gennaio, 19a giornata Serie BKT, ultimo turno del girone di andata.

Nella prima seduta di giornata due gruppi si sono alternati tra palestra (circuiti di potenziamento, core stability e prevenzione) e campo (lavoro atletico di trasformazione e circuiti tecnici). Nella seduta pomeridiana, dopo un prologo in sala video, il lavoro in campo ha riguardato un riscaldamento tecnico, seguito da lavoro metabolico ad alta intensità intervallato da circuiti di tecnica, quindi una serie di sfide a ranghi misti. Lavoro modulato in intensità per alcuni elementi della rosa, prima seduta di lavoro in biancorosso per Andrea Cistana; assenti Gaston Pereiro, influenzato e Mehdi Dorval, impegnato con la nazionale algerina in Coppa d'Africa.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutino".