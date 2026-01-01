Bari, Moreno Longo è sbarcato in città: oggi firme e annuncio. Domani la conferenza stampa

Manca sempre meno al ritorno di Moreno Longo sulla panchina del Bari a distanza di poco più di sei mesi dall’esonero avvenuto al termine della scorsa stagione. Il tecnico è infatti sbarcato quest’oggi nel capoluogo pugliese senza rilasciare dichiarazioni per raggiungere la sede della società e riprendere il lavoro che aveva lasciato chiudendo al nono posto in classifica.

Longo sarà dunque il terzo allenatore di questa stagione per la formazione biancorossa dopo Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini ed erediterà una squadra che attualmente giace al penultimo posto in classifica, pari merito con lo Spezia, e che ha conquistato appena tre successi in 20 partite di campionato.

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, mentre domani è prevista la conferenza stampa del nuovo tecnico che sarà probabilmente affiancato da quel Valerio Di Cesare che subentrerà a Giuseppe Magalini nel ruolo di direttore sportivo.