Cesena, Diamanti dopo la vittoria sul Parma: "Io giocherei tutti i giorni, tanto corrono loro"

Vittoria in amichevole contro il Parma per il Cesena di Alessandro Diamanti. Un successo per 2-0 figlio dell'autorete di Carboni e del sigillo di Guidi che il tecnico dei romagnoli ha commentato così in conferenza stampa:

Oggi una bella vittoria, cosa prende da questa partita? Cosa le è piaciuto e su cosa si può lavorare?

“Oggi mi è piaciuto che hanno avuto spazio i ragazzi che hanno giocato meno in campionato. Hanno fatto una partita vera, seria e con cattiveria come gli avevamo chiesto. Sono contento delle risposte, ci prendiamo quello che abbiamo fatto bene ma c’è ancora molto dove possiamo lavorare”.

Buona prestazione di Natta e Caprini, nonostante i problemi fisici:

“Gli abbiamo dato un po’ di minutaggio. Matte è stato tre mesi fuori, è un motore importante. Stiamo cercando di metterlo dentro per dargli minutaggio. Natta, De Benedetti, Caprini, Francesconi, Magni, non voglio scordare nessuno: tutti quelli che finora hanno giocato bene devono continuare su questa strada, fa piacere vederli dentro al lavoro. Non devono esserci musi lunghi, dobbiamo essere squadra, è un campionato lunghissimo. C’è bisogno di tutti, è la verità, quando non si gioca bisogna mettersi sotto per conquistare minuti e non bisogna scoraggiarsi. Il calcio è spietato e ci sono le competizioni. Io adoro e foraggio sempre la competizione, sta a loro guadagnarsi il posto durante la settimana. Ho 25 giocatori che devono essere sempre pronti per giocare, che quando scendono in campo martedì in allenamento o sabato per i 3 punti devono fare vedere quello che possono fare”.

Adesso la attendono dopo la sosta 7 partite in 29 giorni. Come pensa di gestirlo?

“Bellissimo, io giocherei tutti i giorni, tanto corrono loro (ride, ndr). I carichi e gli allenamenti sono discorsi articolari da fare poi, io sono contento di giocare tanto e ci sarà bisogno di tutti. Saranno tutte partite difficili, partiremo lunedì ad organizzare il match di venerdì sera contro una squadra di Serie A (Hellas Verona, ndr). Una bella partita a casa loro, con tanti tifosi, faremo il possibile per arrivarci al meglio”.

Guardando l’ultima partita contro il Catanzaro, ha avuto modo di rivederla e capire cosa fare meglio?

“L’ho vista 50 volte con lo staff. Noi facciamo i dettagli in ogni minuto che passa. La partita contro il Catanzaro la abbiamo studiata per due giorni, poi la chiudiamo e andiamo sul lavoro, come facciamo dopo ogni partita e come faremo fino alla fine del campionato”.

In estate vi siete sentiti con Rinaldi? I trequartisti come lei stanno sparendo.

“Non lo so, è la prima volta che lo sento con tutto il rispetto per lui. Sui trequartisti: sono un ruolo che c’è ancora secondo me, si sono però trasformati più in esterni. Devono prendersi la responsabilità di puntare l’uomo, devono avere sfrontatezza. E’ quello che chiedo ai miei giocatori più tecnici, sfruttare l’uno contro uno e la loro qualità. Non so perché manchi la sfrontatezza: non guardo a casa degli altri, io guardo ai miei e provo a responsabilizzarli nel puntare l’uomo ed essere sfrontati. Poi è normale che ci siano dei processi e dei valori, io li sprono a essere sé stessi”.

Su Galbani e Bertaccini?

“Questo non lo so: devono stare a testa bassa, lavorare e stare con la squadra e i giocatori più esperti. Devono prendere più esperienza possibile, quando potranno entrare li metteremo in campo. Io vengo da 3 anni di Academy, io adoro e mi sono innamorato dei giovani, ma devono essere messi al momento giusto. Bisogna metterli dentro al momento giusto”.