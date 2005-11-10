Catanzaro, idea Scognamillo per gennaio: il difensore può lasciare Benevento
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 10:19Serie B
autore Daniel Uccellieri
12.11.2026 10:19Serie B
Scognamillo valuta il ritorno in giallorosso, ma il Benevento non vorrebbe privarsene.
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Il mercato di gennaio potrebbe riportare Stefano Scognamillo a Catanzaro. Secondo quanto riportato da USCatanzaroCalcioNews.it, il difensore del Benevento starebbe valutando la possibilità di tornare nel club con cui ha vissuto quattro stagioni ricche di soddisfazioni, prima della separazione avvenuta un anno fa.
Il legame con la città e con la tifoseria potrebbe favorire l'operazione, anche se al momento si tratta ancora di un'ipotesi. Resta da capire soprattutto la posizione del Benevento, che non sembrerebbe intenzionato a perdere a metà stagione uno dei propri titolari.
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