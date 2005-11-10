La Svezia ha pareggiato 1-1 nel match di Nations League contro la Polonia e Alieu Njie, esterno offensivo della Fiorentina, è stato tra i protagonisti della partita. In occasione del gol di Larsson è riuscito a creare superiorità numerica, saltando diversi avversari e servendo a Gyokeres il pallone che poi è finito tra i piedi del calciatore del Fulham. A preoccupare però sono le sue condizioni fisiche.

Sostituito nel finale di gara

Njie al 71' ha chiesto il cambio per un fastidio alla coscia. A 6 giorni dal match di Monza, l'attaccante è dunque da considerarsi in dubbio. Da domani, quando tornerà al Viola Park, la situazione verrà approfondita se necessario con ulteriori esami e la Fiorentina capirà così se potrà essere in campo nel match valido per la 12^ giornata di campionato.