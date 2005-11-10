Emergono ulteriori dettagli in merito all'acquisto da parte dell'Inter, che in estate si è assicurata Djed Spence dal Tottenham. CalcioeFinanza ha riportato le cifre esatte del trasferimento dopo aver visionato dei documenti ufficiali, che hanno reso possibile definire con esattezza l'esborso da parte del club nerazzurro.

Quanto è costato Spence

L'Inter si è impegnata a versare al Tottenham un corrispettivo fisso di 30,75 milioni di euro per il suo passaggio in Serie A a titolo definitivo. L’importo è stato suddiviso in tre rate di pari entità, così scadenziate: 10,25 milioni entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore presso l’Inter; 10,25 milioni entro il 1° agosto 2027; 10,25 milioni entro il 1° agosto 2028. Il contratto prevede che i pagamenti vengano effettuati soltanto dopo la ricezione di una regolare fattura emessa dal Tottenham. L’accordo contempla inoltre la possibilità, per il club inglese, di cedere a terzi i crediti derivanti dall’operazione, a condizione che la cessione venga notificata per iscritto all’Inter e non comporti oneri aggiuntivi per la società nerazzurra.

I bonus previsti

L'Inter dovrà pagare al massimo 5,125 milioni di euro come parte variabile. Eccoli nel dettaglio:

- Vittoria dello scudetto: 512.500 euro per ogni campionato di Serie A vinto dall’Inter, a condizione che Spence abbia disputato almeno il 50% delle partite della squadra nella stessa stagione. Il bonus può scattare al massimo due volte, per un totale di 1,025 milioni.

- Semifinale di Champions League: 512.500 euro qualora l’Inter raggiunga le semifinali della competizione e Spence abbia disputato almeno il 50% delle partite giocate dai nerazzurri nella medesima edizione. Anche in questo caso il premio può maturare al massimo due volte, per complessivi 1,025 milioni.

- Qualificazione alla Champions League: 512.500 euro per ogni qualificazione dell’Inter alla fase campionato della Champions League, indipendentemente dalle modalità con cui viene ottenuta, a condizione che Spence abbia disputato almeno il 50% delle partite di Serie A nella stagione in cui viene conquistata la qualificazione. Il bonus può scattare al massimo tre volte, per un totale di 1,5375 milioni.

- Vittoria della Champions League: 1,025 milioni in caso di conquista del trofeo da parte dell’Inter, purché Spence abbia disputato almeno il 50% delle partite dei nerazzurri nella medesima edizione. Il premio può essere riconosciuto una sola volta.

- Gol e assist: 512.500 euro qualora Spence raggiunga complessivamente 30 partecipazioni ai gol, considerando reti segnate e assist forniti nelle partite ufficiali con la prima squadra dell’Inter. Anche questo bonus può maturare una sola volta.

Il documento contiene alcune precisazioni importanti sulle modalità di maturazione dei premi. Innanzitutto, perché una partita venga conteggiata ai fini dei bonus, Spence deve disputare almeno 45 minuti: non è dunque sufficiente una semplice presenza in campo. Inoltre, il contratto specifica che i gol e gli assist utili al raggiungimento della soglia prevista si accumulano nel corso delle diverse stagioni, senza azzerarsi al termine di ciascun campionato. Per il calcolo vengono considerate tutte le gare ufficiali della prima squadra, comprese Serie A, Coppa Italia, competizioni UEFA e Mondiale per Club. I bonus sono cumulabili tra loro e possono quindi maturare anche nella stessa stagione, fermo restando il limite complessivo di 5,125 milioni stabilito dal contratto. Gli importi dovranno essere versati al Tottenham entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni previste. Di conseguenza, considerando la quota fissa e il massimo dei bonus, il corrispettivo complessivo del trasferimento può raggiungere 35,875 milioni, al netto degli ulteriori meccanismi legati a un’eventuale futura cessione del calciatore.

La futura rivendita

L'Inter dovrà riconoscere al Tottenham il 10,25% di quanto incassato nel caso in cui in futuro dovesse cedere Spence. Tale diritto non ha limiti temporali. Sono previste inoltre alcune condizioni specifiche:

- Pagamento rateale: qualora il club acquirente versi il corrispettivo in più rate, l’Inter dovrà riconoscere al Tottenham la relativa percentuale entro 30 giorni dall’incasso di ciascuna rata.

- Prestito con diritto o obbligo di riscatto: la percentuale del 10,25% si applicherà sia all’eventuale corrispettivo del prestito sia alle somme incassate successivamente per il trasferimento definitivo.

- Scambio di calciatori: se il corrispettivo della cessione comprendesse il trasferimento di uno o più giocatori, l’Inter dovrà indicarne il valore di mercato in euro all’interno dell’accordo, così da consentire il corretto calcolo della quota spettante al Tottenham.

- Trasparenza dell’operazione: il club nerazzurro dovrà fornire al Tottenham la documentazione rilevante per verificare gli importi dovuti, pur potendo oscurare eventuali informazioni commercialmente riservate non pertinenti al calcolo.

L’accordo impone inoltre all’Inter di agire in buona fede, vietando comportamenti che possano ridurre artificiosamente il corrispettivo della futura cessione o aggirare il diritto economico riconosciuto al Tottenham. La clausola sulla rivendita rappresenta dunque un’ulteriore componente potenziale del costo dell’operazione, che si aggiungerebbe al corrispettivo fisso e ai bonus già previsti, qualora Spence dovesse essere trasferito a un’altra società.