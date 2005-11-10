Inter, Marotta: "Sono lontani gli anni del Bengodi. Under 23 necessaria per restare competitivi"
Lorenzo Di Benedetto
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nel corso dell'intervista rilasciata alla tv de Il Sole 24 Ore, ha parlato anche di quanto l'Under 23 sia importante per i club italiani e non solo: "Sono lontani gli anni del Bengodi, come i ’90, in cui primeggiavamo. Altre leghe, come la Premier, ma anche la Liga e la Bundesliga, ci hanno superato. Dovevamo capire, parlo come mondo calcistico, come essere competitivi anche senza le stesse disponibilità finanziarie ed economiche. In questo discorso si innestano strumenti innovativi come l’Under 23: abbiamo fatto anche questo passaggio, pure in questo caso grazie a Oaktree, che ha capito cosa significasse, creando un modello oggi competitivo in Italia e che ci mette in una posizione di avanguardia in Europa”.
Sono serviti quasi 10 anni per completare l’iter burocratico per il nuovo stadio. Il sistema Paese fa fatica a riconoscere la rilevanza industriale del calcio?
“Assolutamente. Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c’è un’involuzione, dall’altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione onestamente molto lungimirante. Lo stadio è l’icona, il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti. Però poi c’è anche una capacità di lettura del fenomeno calcistico, che porta il mio club a fare investimenti nell’ambito tecnico: noi abbiamo anche speso come investimenti di giocatori, perché riteniamo che si debbano cercare i talenti mettendo al centro il calcio”.
Siamo diventati un campionato di transizione.
“Non è l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero”.