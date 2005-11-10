Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nel corso dell'intervista rilasciata alla tv de Il Sole 24 Ore, ha parlato anche di quanto l'Under 23 sia importante per i club italiani e non solo: "Sono lontani gli anni del Bengodi, come i ’90, in cui primeggiavamo. Altre leghe, come la Premier, ma anche la Liga e la Bundesliga, ci hanno superato. Dovevamo capire, parlo come mondo calcistico, come essere competitivi anche senza le stesse disponibilità finanziarie ed economiche. In questo discorso si innestano strumenti innovativi come l’Under 23: abbiamo fatto anche questo passaggio, pure in questo caso grazie a Oaktree, che ha capito cosa significasse, creando un modello oggi competitivo in Italia e che ci mette in una posizione di avanguardia in Europa”.

Sono serviti quasi 10 anni per completare l’iter burocratico per il nuovo stadio. Il sistema Paese fa fatica a riconoscere la rilevanza industriale del calcio?

“Assolutamente. Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c’è un’involuzione, dall’altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione onestamente molto lungimirante. Lo stadio è l’icona, il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti. Però poi c’è anche una capacità di lettura del fenomeno calcistico, che porta il mio club a fare investimenti nell’ambito tecnico: noi abbiamo anche speso come investimenti di giocatori, perché riteniamo che si debbano cercare i talenti mettendo al centro il calcio”.

Siamo diventati un campionato di transizione.

“Non è l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero”.