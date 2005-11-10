La sconfitta in Belgio ha escluso la Nazionale dai quarti di finale di Nations League, ma il risultato più importante gli azzurri l'hanno comunque centrato, perché l'Italia sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. La selezione guidata dal ct Roberto Mancini, terza nel proprio raggruppamento con 10 punti, sarà infatti inserita in prima fascia grazie al piazzamento nella Lega A. L'appuntamento è fissato per domenica 6 dicembre 2026, alle 18 italiane, presso l'International Convention Centre di Belfast. Sarà l'occasione per conoscere le avversarie dell'Italia e soprattutto per capire quando inizierà il cammino verso la fase finale, in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028 tra Regno Unito e Irlanda.

Girone da quattro o da cinque? Cosa cambia per l'Italia

Il sorteggio formerà 12 gironi, composti da quattro o cinque Nazionali, con partite di andata e ritorno. Cambia, ovviamente, il numero di partite: nel primo caso si disputeranno sei incontri, nel secondo otto. Le qualificazioni inizieranno a marzo 2027 e termineranno a novembre dello stesso anno, ma il calendario dipenderà anche dagli impegni di Nations League delle formazioni che andranno avanti. Le quattro vincitrici dei quarti, ancora da individuare, saranno necessariamente inserite in altrettanti raggruppamenti da quattro, per evitare sovrapposizioni con la fase finale della competizione, prevista a giugno. L'Italia, essendo già eliminata, non ha questo vincolo e potrebbe dunque finire in entrambe le tipologie di girone. Un raggruppamento da cinque comporterebbe l'esordio già a marzo, mentre uno da quattro consentirebbe di iniziare a giugno. Le fasce saranno determinate dalla classifica generale provvisoria della Nations League 2026/27: gli azzurri eviteranno quindi le altre undici teste di serie.

Come ci si qualifica a Euro 2028: anche le migliori seconde passano direttamente

Il nuovo format prevede che le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde ottengano direttamente il pass per la fase finale. Per confrontare le seconde dei diversi raggruppamenti, non saranno considerati i risultati ottenuti con le quinte classificate nei gruppi più numerosi. Le altre quattro seconde dovranno invece passare dagli spareggi, ai quali potranno partecipare anche alcune Nazionali individuate attraverso la Nations League. Il numero effettivo dei posti assegnati tramite playoff, da due a quattro, dipenderà dalle qualificazioni delle quattro selezioni ospitanti: Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d'Irlanda. Due posti sono infatti riservati alle migliori tra queste che non riusciranno a qualificarsi direttamente. Anche le quattro Nazionali organizzatrici parteciperanno al sorteggio, con l'obbligo di essere inserite in gironi differenti. Lo stesso criterio di separazione riguarderà l'Irlanda del Nord. Gli eventuali spareggi si disputeranno a marzo 2028, tre mesi prima dell'inizio del torneo.