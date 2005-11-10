Emergenza difesa e centrocampo per il Frosinone. Alvini studia le opzioni alla vigilia del Lecce

Emergenza difesa e centrocampo per il Frosinone. Alvini studia le opzioni alla vigilia del LecceTMW
Tommaso Bonan
Emergenza in difesa e a centrocampo per il Frosinone, alla vigilia del delicato impegno casalingo di domani (giovedì 29 ottobre, ore 18:30) contro il Lecce, valido per la 9ª giornata di Serie A. Il tecnico Massimiliano Alvini, infatti, deve fare i conti con diverse situazioni fisiche delicate che hanno colpito alcuni giocatori dopo la gara contro l'Atalanta.
Problemi per Cittadini: Monterisi è pronto a scendere in campo dal 1'
Nello specifico, il difensore Cittadini è fortemente a rischio con la concreta possibilità di un forfait a causa di un problema fisico. Le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni in vista della successiva gara di campionato in programma domenica contro il Torino. Al suo posto, al centro della retroguardia è pronto a partire dal primo minuto Monterisi.
I dubbi Calvani e Calò
Restano in forte dubbio anche Calvani e il metronomo Calò. Se Calvani non dovesse farcela a recuperare, spazio a Fayed dal 1'. A centrocampo, invece, si farà di tutto per rimettere in sesto Calò; in caso contrario, vista anche l'assenza per infortunio di Grillitsch, il tecnico giallazzurro sta studiando soluzioni alternative in mediana.