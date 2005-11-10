Spagna sotto shock per l'incidente ferroviario, il cordoglio del Napoli: "Vicinanza alle famiglie"

Spagna sotto shock per il terribile incidente ferroviario avvenuto sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Toledo, che finora ha fatto registrare un bilancio provvisorio di oltre 50 morti e 176 feriti.

Una tragedia che ha avuto riflessi inevitabili anche sul mondo del calcio spagnolo. Dopo che è stato indetto il lutto nazionale la Real Federación Española de Fútbol ha comunicato il rinvio di 24 match validi per la Coppa del Re, mentre da tutto il mondo arrivano messaggi di cordoglio e vicinanza.

Uno di questi è quello appena pubblicato dal Napoli tramite il suo account X:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono profondamente colpiti dal terribile incidente ferroviario verificatosi questa mattina a Toledo. Alle famiglie delle vittime la più sincera vicinanza da parte del club".