Cagni su Empoli-Palermo: "Sono un po’ combattuto, spero nel pari. Legato a Inzaghi"

“Tengo al Palermo in virtù anche del grande rapporto che ho con Inzaghi. Sono molto legato, però, anche all’Empoli, realtà nella quale ho ottenuto il risultato più importante della mia carriera. In tal senso sono dunque un po’ combattuto”. L’allenatore Gigi Cagni, intervistato da Ilovepalermocalcio.com, ha parlato così in vista della sfida fra le due squadre in programma sabato: “Spero finisca in un pareggio, ma è chiaro che dal punto di vista tecnico i rosanero partono in vantaggio”.

Spazio poi a Filippo Inzaghi che il tecnico ha allenato a Piacenza: “Quando sono arrivato al Piacenza, lui giocava nella Primavera e il fratello Simone negli Allievi e andavo spesso a vederli. Un giocatore lo riconosci. E lui è nato goleador, una vera e propria dote naturale. Ha vissuto da professionista e spesso viene preso in giro anche per il tipo di alimentazione che ha seguito. Inzaghi ha dimostrato di meritare tutto ciò che ha avuto e quello che sta ottenendo. Chi ha questa passione arriva sempre a ottenere importanti risultati”.