Pagliuca: "Bologna da 7°-10° posto. Palladino ha dato consapevolezza alla squadra"
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Gaetano Mocciaro
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10.11.2026 00:15Serie A
L'ex portiere dei rossoblù ha detto la sua sul momento della squadra di Raffaele Palladino, reduce da quattro vittorie consecutive
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gianluca Pagliuca ha parlato del Bologna ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Ecco le sue parole sul momento dei rossoblù, che dall'avvento di Raffaele Palladino si sono risollevati:
"Adesso il Bologna è nella posizione in cui potrebbe finire a fine stagione. Io l'ho sempre visto tra il settimo e il decimo posto, va bene così. Serve sfruttare ancora un po' il calendario con Udinese e Venezia, perché dopo riprende un ciclo difficile di partite. Servirebbero almeno 4 punti nelle prossime due e poi vedere come andrà dopo. Palladino ha dato consapevolezza alla squadra, un fattore che servirà nei match contro le squadre più forti".
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