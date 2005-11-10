Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Como, ha elogiato anche i suoi due attaccanti Paul Mendy e Daniel Maldini. Di seguito la sua doppia risposta sui talenti rossoblù.

Il pensiero di Pisacane su Mendy e Maldini

Che ci dice di Mendy? Si è messo in mostra anche con il suo Senegal.

"Mendy è un ragazzo che ha bruciato le tappe molto velocemente, ma credo che sappia lui per primo che il calcio è una fabbrica che ti illude. Bisogna lavorare sempre di più. Oggi sei fenomeno, domani rischi di farti male. Ha sorriso un po' di più in questi giorni".

E Maldini?

"Maldini vuole fare di più e ha avuto un impatto importante sul campionato fin dal suo arrivo. Questa settimana di lavoro gli è servita per mettere fieno in cascina sul piano fisico. È un ragazzo con la testa sulle spalle, che ha ancora voglia di stupire e sa di non aver fatto abbastanza nonostante quanto mostrato finora. Questo mi dà fiducia per il prosieguo della stagione. Dal punto di vista della qualità è tanta roba".