Mister Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con la Roma, è stato interpellato anche sulla sconfitta in amichevole contro il Cesena della passata settimana. Di seguito la sua risposta sul 2-0 a favore dei bianconeri.

Le parole di Gilardino in conferenza stampa

Dall'amichevole si aspettava di più?

"A me perdere non piace neanche a burraco... Non ha fatto piacere a nessuno. È stata una settimana di lavoro con carichi importanti. C'è stato modo di mettere minutaggio anche per giocatori che hanno giocato poco o nulla. Era importante fare una settimana del genere. La squadra è motivata per fare una partita di quelle giuste".

Quanto assomiglia il Parma di oggi a quello che vuole?

"È stato un crescendo di approccio e di atteggiamento. Quello su cui lavoriamo tutti i giorni. Dobbiamo dare continuità di questa caratteristica e portarla in campo. Ci crediamo fortemente e vogliamo essere concreti e decisivi nell'interpretazione delle gare. Domani affrontiamo una squadra che offre il miglior calcio in Italia, ma sappiamo che dovremo essere bravi nel cogliere le occasioni che concederanno. Serve capire che partita ci aspetta: grande sofferenza e lì ci dovremo esaltare. Ma dovremo sfruttare anche le opportunità".