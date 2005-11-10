Il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto da GLGS- USSI Lombardia il premio per l’Inter come squadre dell’anno del 2026: “È un premio che è il giusto riconoscimento alla società intera, si parla di allenatore e squadra, ma c’è un’altra squadra che non è sotto la luce dei riflettori, circa 350 tra donne e uomini dell’Inter che quotidianamente fanno in modo che la squadra possa andare in campo nelle migliori condizioni. Da dirigente, aggiungo: cercando di non dare alibi.

La macchina funziona se non ci sono alibi e la squadra deve tirare fuori l’orgoglio, è un riconoscimento da dividere equamente con tutte le componenti della società”.

Dopo la separazione da Inter Campus, avete lanciato Fondazione Inter.

“È una novità assoluta per il club, la società di calcio non è solo un fenomeno sportivo o di business, ma anche sociale. Come tale, deve agire nel contesto territoriale in cui si trova, ma anche nel resto del mondo, cercando di fare del bene. Abbiamo attenzione al terzo settore, abbiamo tre squadre special e ne siamo orgogliosi. I calciatori non se ne rendono conto, ma sono una fonte di felicità per tutti quelli che li seguono e li guardano in televisione. Credo che sia un passo minimo che noi ci sentiamo obbligati a fare”.