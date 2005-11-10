Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen si riprende la vetta in solitariaFocus TMW
Luca Bargellini
Con la 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027 in archivio, prende il via la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Sei assist: Dennis Johnsen (Palermo)
Cinque assist: Alessio Castellini (Mantova), Martin Palumbo (Avellino), Matteo Tramoni (Pisa)
Quattro assist: Amin Sarr (Hellas Verona), Fabio Maistro (Juve Stabia), Gaston Brugman (Modena)
Tre assist: Andrea Favilli (Avellino), Giuseppe Ambrosino e Daniel Tonoli (Modena), David Okereke (Benevento), Dimitri Bisoli (Cesena), Mattia Maita (Catanzaro), Jari Vandeputte (Cremonese), Joel Pohjanpalo e Hernani (Palermo), Tjas Begic e Meling Mbabu (Sampdoria), Luca Vignali (Virtus Entella)