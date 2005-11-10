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Vigilia di Venezia-Bologna, a breve la conferenza stampa di Raffaele PalladinoLive TMW
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Leonardo Nevischi
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Oggi alle 14:45Serie A
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26.11.2026 14:45Serie A
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Alla vigilia della gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2026-2027 tra Venezia e Bologna, in programma al Penzo venerdì 27 novembre, alle ore 20.45, è intervenuto il tecnico felsineo Raffaele Palladino. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15
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