La 13ª giornata di Serie B si è chiusa con cinque vittorie interne, quattro successi esterni e un pareggio. Il Palermo ha battuto 4-1 il SudTirol con una doppietta di Johnsen e guida la classifica a 30 punti, tre in più del Modena, fermato sull'1-1 dal Pisa. Il Benevento ha travolto 5-0 l'Empoli, ultimo con 9 punti, mentre il Cesena ha superato 5-1 l'Ascoli con la tripletta di Shpendi. Il Catanzaro ha vinto 3-1 sul campo della Juve Stabia, la Carrarese 1-0 a Vicenza, l'Avellino 1-0 sul campo della Cremonese e la Sampdoria 2-1 a Padova, grazie alla doppietta di Mezzotero. Vittorie casalinghe anche per la Virtus Entella, 2-1 sull'Hellas Verona, e per il Mantova, 3-0 all'Arezzo.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la tredicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Daniele Galloppa (Modena) 6.65 (13)

2. Alessandro Nesta (Avellino) 6.58 (13)

3. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.50 (13)

4. Guido Pagliuca (Carrarese) 6.44 (8)

5. Francesco Modesto (Mantova) 6.42 (13)

6. Michele Mignani (Catanzaro) 6.38 (4)

7. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.35 (13)

8. Francesco Tomei (Ascoli) 6.27 (13)

9. Alessandro Diamanti (Cesena) 6.23 (13)

10. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.23 (13)

11. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.17 (6)

12. Alessandro Bianco (Pisa) 6.15 (13)

13. Davide Possanzini (Südtirol) 6.15 (13)

14. Fabio Pecchia (Cremonese) 6.05 (11)

15. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.00 (13)

16. Cristian Bucchi (Arezzo) 5.92 (13)

17. Antonio Calabro (Padova) 5.88 (13)

18. Fabio Gallo (Vicenza) 5.88 (13)

19. Marco Baroni (Hellas Verona) 5.85 (13)

20. Matteo Andreoletti (Empoli) 5.63 (8)

Esonerati

Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)

Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)

Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)

Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)

Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)