Nel folle Atalanta-Inter della scorsa giornata di Serie A 2026/27 un episodio su tutti è finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi nerazzurri, perplessi per l'assegnazione del rigore alla Dea al minuto 90.

La situazione

Charles De Ketelaere va al duello aereo di testa e Alessandro Bastoni - girato di spalle - tocca col braccio il pallone. Le braccia, tuttavia, sono troppe lontane dal corpo e alte, per questo l'arbitro Fabio Maresca alla New Balance Arena ha fischiato il calcio dal dischetto. Controllata anche la possibilità che CDK potessero aver spinto il difensore italiano, alla fine non è stato ravvisato nulla di irregolare da parte del giocatore belga e il penalty è stato confermato. Franck Kessié dal dischetto non ha fallito, realizzando il 4-4 finale.

I confronti

La Lega Serie A nelle ultime ore ha pubblicato sul suo canale YouTube la RefCAM di tutti gli episodi arbitrali della 12a giornata di campionato, compresa Atalanta-Inter. "Mani Bastoni", segnala Maresca al momento del fischio e dell'assegnazione del rigore. Ma il difensore dell'Inter subito replica: "Come faccio a evitarlo? C'ha le mani qua (indicandosi le spalle, ndr). Come faccio a evitarlo?". Una rapida spiegazione che si è ricollegata alla dinamica dell'azione che, tuttavia, non ha trovato la comprensione del direttore di gara.

Un altro caso

Analizzato in precedenza, sul primo penalty assegnato all'Inter, l'intervento scorretto di Davide Zappacosta per un fallo di mano sulla linea di porta per interrompere il tiro di Marcus Thuram. Francesco Pio Esposito contesta il giallo assegnato al terzino dell'Atalanta: "L'ha parata, l'ha parata". E il 34enne risponde: "Ma è sotto l'ascella, che devo fare?".