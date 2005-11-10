Roma avanti al Parco dei Principi contro il PSG: gol di Hermoso dopo cinque minuti
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:07Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
25.11.2026 21:07Serie A
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Roma in vantaggio a Parigi contro il PSG dopo appena cinque minuti di gioco, grazie al gol di Mario Hermoso. Azione stupenda da parte di Soule che dopo aver saltato un paio di avversari è arrivato sul fondo e ha messo il pallone dall'indietro, trovando al limite dell'area piccola il difensore spagnolo che non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in rete con il sinistro. 0-1 dunque al Parco dei Principi.
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