I convocati di Nicola per Como-Venezia: ancora assente Correia, oltre a tre lungodegenti

Domani all'ora di pranzo il Venezia è ospite del Como per la partita della 10^ giornata di Serie A e il club lagunare ha emesso la lista dei convocati dal tecnico Davide Nicola per l'impegno del Sinigaglia.

Sono 28 i giocatori portati a Como da Nicola, e non ci sono sorprese da segnalare in questa lista. Come annunciato, infatti, sarà ancora assente Correia al pari dei lungodegenti Adorante, Sverko e Franjic.

Di seguito i convocati di Nicola per Como-Venezia.

Portieri: Grandi, Montipò, Stankovic.

Difensori: Bella Kotchap, Halhal, Haps, Mazzocchi, Mohammed, Moreno, Juan Jesus, Sagrado, Schingtienne.

Centrocampisti: Basic, Berardi, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Hainaut, Helgason, Lisman, Kike Pérez, Sohm.

Attaccanti: Adams, Fernández, Lauberbach, Rrahmani, Yeboah.