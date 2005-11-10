Modena-Mantova 1-1, le pagelle: il 'Gallo' Belotti continua a cantare, bene Spinaccé
Andrea Carlino
Modena e Mantova si dividono la posta in palio: 1-1 al termine di 90 minuti divertenti decisi dai gol di Belotti e Spinaccè, con i canarini leggermente più propositivi. In classifica il Modena sale al secondo posto provvisorio a quota 20 (-3 dal Palermo capolista), mentre il Mantova aggancia l'Ascoli al terzo posto a quota 18.
LE PAGELLE DEL MODENA
Chichizola 5,5 – Rischia grosso nella ripresa palla al piede mettendoci troppa foga. Incertezza fatale nel finale su Trimboli, poi riscattata parzialmente prima del corner gol.
Folino 6 – Mantiene buona tenuta atletica senza concedere varchi. Attento nelle diagonali di copertura sul fronte destro.
Nador 6,5 – Governa la linea difensiva con personalità. Disinnesca Gliozzi nel primo tempo prima di limitare i danni nella ripresa.
Nieling 6 – Precisione nei disimpegni e buona intesa coi compagni. Lancia Azzi con verticalizzazioni interessanti dal retrobottega.
Imputato 6,5 – Spinge forte sulla fascia destra mettendo al centro palloni insidiosi. Colpisce un palo clamoroso nel primo tempo a portiere battuto.
Santoro 6,5 – Geometrie pulite in mezzo al campo e fosforo costante. Incassa il duro fallo di Radaelli proponendosi sempre come scarico sicuro.
Brugman 6 – Gestisce i ritmi con la consueta calma olimpica. Scherma la difesa prima di calare fisicamente nella ripresa.
Bianco 6 – Garra e sostanza nell'interdire la manovra virgiliana. Spende molte energie in pressing per bloccare Trimboli. Dal 62’ Acquah 5,5 – Entra subito nel vivo del forcing avversario ma soffre la gestione palla.
Azzi 6,5 – Freccia costante sulla corsia di sinistra. Crea superiorità numerica servendo assist preziosi per i compagni di reparto.
Ambrosino 6 – Spreca un'occasione d'oro a tu per tu con Bardi. Si riscatta servendo al "Gallo" l'assist per il vantaggio momentaneo. Dall’87’ Montevago s.v.
Belotti 7 – Sblocca la gara con un destro potente e preciso. Fa reparto da solo lottando su ogni pallone vagante. Settima rete stagionale. Con tutto il rispetto, se in forma, non c'entra nulla con la Serie B. Dal 70' Olzer 6 – Entra per dare freschezza e tenere alto il baricentro.
Allenatore: Galloppa 6,5 – Prepara la partita con aggressività tattica e ripartenze veloci. La squadra costruisce tanto ma spreca troppe occasioni da rete. Non trova i tre punti, ma lotterà per le posizioni di vertice.
LE PAGELLE DEL MANTOVA
Bardi 6,5 – Salva i suoi con un miracolo su Ambrosino a inizio gara. Incolpevole sul gol di Belotti che piega le sue resistenze.
Tomašević 6 – Soffre la fisicità di Belotti prima di trovare le giuste contromisure. Manca di precisione nelle incursioni aeree offensive.
Cella 6,5 – Salva una situazione critica su Belotti con una chiusura provvidenziale. Guida la linea a tre con fermezza e carattere.
Castellini 6,5 – Pennella cross deliziosi dalla trequarti per le teste dei compagni. Preciso nelle chiusure e propositivo nella fase di spinta.
Radaelli 5,5 – Tornava dopo un lungo stop. Inizia contratto rischiando l'espulsione diretta per un intervento irruento su Santoro, poi convertito in giallo dal VAR. Modesto non rischia e lo cambia all'intervallo. Dal 46’ Del Lungo 6 – Dà ordine alla corsia di destra senza concedere sortite.
Trimboli 6,5 – Cresce alla distanza prendendo in mano il centrocampo. Sfrutta il pasticcio di Chichizola conquistando il corner del pari.
Longonda 5,5 – Perde il pallone che avvia l'incursione di Azzi finita sul palo. In generale non convince. Sostituito all'intervallo per scelta tattica. Dal 46’ Kouda 6 – Porta forza fisica e dinamismo al centrocampo.
Benaïssa 6 – Buona presenza sulla sinistra anche se scupa un'occasione calciando debolmente sul primo palo. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.
Ilie 5,5 – Fatica a trovare la posizione tra le linee senza incidere negli ultimi metri. Dal 46’ Bragantini 6,5 – Disegna la parabola perfetta da corner per la rete del pari.
Ruocco 5,5 – Tenta la conclusione da fuori ma manda in tribuna. Ci riprova nella ripresa trovando la deviazione murante della difesa. Dal 79’ Vlahovic s.v.
Gliozzi 5 – Rimanere imbrigliato nella morsa dei tre centrali canarini senza calciare verso Bardi. Dal 46’ Spinaccé 7 – Subentra con l'atteggiamento giusto e svetta in area firmando l'1-1 con un'incornata perentoria. Prima rete in B per l'attaccante scuola Inter.
Allenatore: Modesto 6,5 – Indovina i cambi all'intervallo con un quadruplo inserimento che ribalta la prestazione dei suoi. Premia la caparbietà del gruppo col pareggio finale. Rimane nelle zone alte della classifica.