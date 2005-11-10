Un'incornata di Cristante sblocca subito il match: Roma avanti 1-0 contro l'Udinese
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:13Serie A
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31.10.2026 18:13Serie A
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Si sblocca il punteggio in quel di Udine. La Roma si è portata in vantaggio sulla squadra di Runjaic con un cross di Wesley per la testa di Bryan Cristante. Il apple si insacca nella porta di Okoye per la gioia degli uomini di Gasperini.
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