Balzo Palladino, il Bologna aggancia Juve e Napoli: la classifica aggiornata in Serie A

Altra vittoria del Bologna, che con Raffaele Palladino ha decisamente cambiato marcia: 2-1 con sofferenza annessa e un rigore parato da Skorupski contro il Monza. I rossoblu fanno un bel balzo in classifica agganciando, almeno momentaneamente, Juve e Napoli in classifica. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo la prima sfida giocata in questa decima giornata.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 25

Lazio 25

Roma 21

Como 20

Milan 18

Frosinone 17

Napoli 14

Bologna 14*

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Atalanta 10

Genoa 10

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7*

Udinese 5

Fiorentina 5

Parma 5

Venezia 3

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