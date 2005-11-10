Balzo Palladino, il Bologna aggancia Juve e Napoli: la classifica aggiornata in Serie A
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Daniele Najjar
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Oggi alle 17:15Serie A
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31.10.2026 17:15Serie A
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Altra vittoria del Bologna, che con Raffaele Palladino ha decisamente cambiato marcia: 2-1 con sofferenza annessa e un rigore parato da Skorupski contro il Monza. I rossoblu fanno un bel balzo in classifica agganciando, almeno momentaneamente, Juve e Napoli in classifica. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo la prima sfida giocata in questa decima giornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 25
Lazio 25
Roma 21
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Napoli 14
Bologna 14*
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Atalanta 10
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 5
Fiorentina 5
Parma 5
Venezia 3
*Una partita in più
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