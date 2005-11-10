L'espulsione di Bonazzoli pesa e la Cremonese recrimina. Fabio Pecchia, tecnico dei grigiorossi, nel post-partita si lascia andare a uno sfogo: “Perdere oggi fa rabbia, anche per la prestazione che abbiamo fatto. Dobbiamo fare tesoro delle cose buone, la reazione e la voglia di recuperarla. Usciamo sconfitti, la partita è stata viziata… Probabilmente non funzionava l’auricolare con il var. Ci sono situazioni di cui paghiamo dazio, dobbiamo analizzare la partita al di là di ciò che è stato e lavorare sulle cose da aggiustare. Questa partita ci lascia tanta rabbia, dobbiamo ripartire da questo”.

Qualcosa da rivedere nella gestione arbitrale ma bisogna andare avanti: “Quella di oggi è una giornata storta, a partire dall’arbitro che assegna calcio di rigore, dà l’ok a Bonazzoli per tirare e poi lo richiama quando lui era già pronto a tirare. La gestione della gara non è stata lineare. Anche su Nasti e Stuckler ci sono situazioni che non sono chiare. I ragazzi stanno bene, Licina ha subito una botta al ginocchio. Ora ripartiamo forte, con le giuste energie”.

Nota lieta l'ingresso di Stuckler a inizio ripresa: “Ha una capacità importante di creare situazioni e avere un impatto a gara in corso, sta bene. Da qui in avanti avremo tante partite e servirà adottare le giuste soluzioni per vincerne il più possibile”. E a chi chiede se la verticalità possa essere una soluzione alternativa: “È un’opportunità, Nasti è partito da posizione defilata. Giocare 50 minuti in dieci contro un avversario che ama palleggiare non è semplice, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Nasti e Stuckler sono entrati per dare verticalità, ma anche in gestione siamo stati bravi. Guardiamo al prossimo impegno con fiducia e anche rabbia, questa partita non deve andarci giù”.