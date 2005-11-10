Malen fulmina un Parma che rende complicato il pomeriggio di Gasp: Roma avanti al 45'
Paolo Lora Lamia
Pomeriggio complicato quello di oggi per la Roma sul campo del Parma, ma quando il gioco si fa duro sono in campioni vengono fuori. Giallorossi, infatti, avanti 1-0 a fine primo tempo grazie al loro bomber Malen.
Le scelte di formazione
Due rientri importanti per Gasperini, che tra i pali può contare nuovamente su Svilar, mentre sulla trequarti piazza Dybala al fianco di Mora. 3-5-2 invece per Gilardino, che in avanti punta sulla velocità e sulla fisicità di El Bilal Touré ed Elphege.
Lampo olandese nel primo tempo
Le cose non iniziato bene per la Roma, visto che la prima palla gol e è del Parma con Troilo e poco dopo scatta l'allarme - subito rientrato - per un possibile infortunio di Svilar. Il portiere romanista dimostra di essere perfettamente a posto poco dopo la mezzora, con un ottimo riflesso su colpo di testa di Fabbian da corner. La partita è intensa, per non dire litigiosa, e nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Serve il colpo di un big e arriva al 39': su cross di Lulli, Malen con un controllo lascia sul posto El Bilal Touré e nello spazio di un istante fulmina Daffara col destro. Il risultato non cambia più: Roma momentaneamente avanti una prima parte di gara decisamente scorbutica.