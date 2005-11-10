Pomeriggio complicato quello di oggi per la Roma sul campo del Parma, ma quando il gioco si fa duro sono in campioni vengono fuori. Giallorossi, infatti, avanti 1-0 a fine primo tempo grazie al loro bomber Malen.

Le scelte di formazione

Due rientri importanti per Gasperini, che tra i pali può contare nuovamente su Svilar, mentre sulla trequarti piazza Dybala al fianco di Mora. 3-5-2 invece per Gilardino, che in avanti punta sulla velocità e sulla fisicità di El Bilal Touré ed Elphege.

Lampo olandese nel primo tempo

Le cose non iniziato bene per la Roma, visto che la prima palla gol e è del Parma con Troilo e poco dopo scatta l'allarme - subito rientrato - per un possibile infortunio di Svilar. Il portiere romanista dimostra di essere perfettamente a posto poco dopo la mezzora, con un ottimo riflesso su colpo di testa di Fabbian da corner. La partita è intensa, per non dire litigiosa, e nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Serve il colpo di un big e arriva al 39': su cross di Lulli, Malen con un controllo lascia sul posto El Bilal Touré e nello spazio di un istante fulmina Daffara col destro. Il risultato non cambia più: Roma momentaneamente avanti una prima parte di gara decisamente scorbutica.

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