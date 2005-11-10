Ha preso il via ieri, per concludersi poi nella giornata di domani, la 12ª giornata del campionato di Serie B, che ha visto la vittoria del Modena sulla Juve Stabia: propizio, per la formazione guidata da Daniele Galloppa, il secondo tempo del match, dove si sono viste le due reti che hanno portato al 2-0 finale. "Speciale" il secondo centro, che ha segnato il ritorno al gol di Kleis Bozhanaj, che mancava a questo appuntamento da due anni. O meglio, da 23 mesi, un tempo comunque infinito.

L'ultima rete dell'attaccante prima di quella odierna, infatti, risaliva al boxing day del 26 dicembre 2024, quando il Modena, dove anche allora militava, pareggiava 3-3 con il Brescia. Suo, il gol che aveva consentito ai canarini di centrare almeno un punto.

Negli anni successivi, tra Carrarese e Reggiana, non aveva più trovato la via della rete; il poco spazio trovato può aver inciso? Probabilmente sì, al netto delle 45 partite registrate con lui in campo, il suo minutaggio è stato piuttosto esiguo. Non che in questo avvio di stagione sia stato più alto, ma il Modena ha dimostrato che spesso, anche i subentrati, possono far la differenza. E ora che Bozhanaj si è liberato di questo fardello, sarà sicuramente un ulteriore valore aggiunto di un gruppo già forte.