Non canta solo il Gallo, ma anche il canarino. Bozhanaj ritrova il gol col Modena dopo due anniTMW
Claudia Marrone
Ha preso il via ieri, per concludersi poi nella giornata di domani, la 12ª giornata del campionato di Serie B, che ha visto la vittoria del Modena sulla Juve Stabia: propizio, per la formazione guidata da Daniele Galloppa, il secondo tempo del match, dove si sono viste le due reti che hanno portato al 2-0 finale. "Speciale" il secondo centro, che ha segnato il ritorno al gol di Kleis Bozhanaj, che mancava a questo appuntamento da due anni. O meglio, da 23 mesi, un tempo comunque infinito.
L'ultima rete dell'attaccante prima di quella odierna, infatti, risaliva al boxing day del 26 dicembre 2024, quando il Modena, dove anche allora militava, pareggiava 3-3 con il Brescia. Suo, il gol che aveva consentito ai canarini di centrare almeno un punto.
Negli anni successivi, tra Carrarese e Reggiana, non aveva più trovato la via della rete; il poco spazio trovato può aver inciso? Probabilmente sì, al netto delle 45 partite registrate con lui in campo, il suo minutaggio è stato piuttosto esiguo. Non che in questo avvio di stagione sia stato più alto, ma il Modena ha dimostrato che spesso, anche i subentrati, possono far la differenza. E ora che Bozhanaj si è liberato di questo fardello, sarà sicuramente un ulteriore valore aggiunto di un gruppo già forte.