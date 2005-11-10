Il Catanzaro trova il gol, ma il Palermo pareggia: il risultato parziale della 12ª giornata di B
Claudia Marrone
La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che ha dunque ripreso il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.
Il sabato cadetto sta però volgendo verso il suo termine, alle 19.30 si concluderà con il derby toscano tra Empoli e Pisa; alle 17.15, invece, ha preso il via il penultimo match. Luci accese al 'Ceravolo', dove si stanno dando battaglia Catanzaro e Palermo, ultima e prima dell'attuale classifica della categoria: il parziale dopo i primi 45' è di 1-1, con la compagine siciliana che anche stavolta si trova costretta a rincorrere l'avversario. Si illudono le aquile, che avranno ora la strada in salita.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Catanzaro-Palermo 1-1
7' Giovane (C), 38' Vavassori (P)
Sabato 21 novembre
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Pisa 16*
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9*
Catanzaro 6*
* una gara in meno