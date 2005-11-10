La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che ha dunque ripreso il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.

Il sabato cadetto sta però volgendo verso il suo termine, alle 19.30 si concluderà con il derby toscano tra Empoli e Pisa; alle 17.15, invece, ha preso il via il penultimo match. Luci accese al 'Ceravolo', dove si stanno dando battaglia Catanzaro e Palermo, ultima e prima dell'attuale classifica della categoria: il parziale dopo i primi 45' è di 1-1, con la compagine siciliana che anche stavolta si trova costretta a rincorrere l'avversario. Si illudono le aquile, che avranno ora la strada in salita.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Catanzaro-Palermo 1-1

7' Giovane (C), 38' Vavassori (P)

Sabato 21 novembre

Ore 19.30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

Già giocate

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 26

Ascoli 21

Mantova 19*

Sudtirol 18

Cesena 18

Avellino 16*

Hellas Verona 16

Pisa 16*

Benevento 16

Cremonese 15

Padova 15*

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9*

Catanzaro 6*

* una gara in meno