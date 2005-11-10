Siamo solo a novembre e quella di Tijjani Noslin è già la sua miglior stagione in carriera. L'attaccante della Lazio, protagonista anche nel 3-0 rifilato al Lecce con una doppietta, ha raggiunto quota 6 gol e 4 assist in campionato dopo appena 12 giornate. Numeri che certificano il momento di grande crescita dell'olandese, sempre più centrale nella squadra di Gattuso e tra i protagonisti della Lazio capolista.

Con 10 partecipazioni al gol, Noslin ha già superato il proprio rendimento nelle precedenti stagioni italiane, e il dato assume ancora più valore considerando il calendario: siamo al 21 novembre e c'è ancora praticamente un intero campionato da disputare.

Noslin, numeri mai raggiunti prima in carriera

Il percorso dell'attaccante nel nostro campionato era iniziato nella seconda metà della stagione 2023/24, quando con l'Hellas Verona aveva messo insieme 5 gol e 4 assist in Serie A. Con la Lazio, però, il rendimento era stato più altalenante. Nel 2024/25 aveva chiuso il campionato con 2 gol e 2 assist, aggiungendo 1 gol e 1 assist in Europa League e 3 reti in Coppa Italia. Nella stagione successiva, sempre in Serie A, aveva registrato 4 gol e 3 assist, oltre a una rete in Coppa Italia.

Oggi, invece, il bilancio è già superiore a quello di qualsiasi precedente stagione italiana e non solo, visto che neanche al Fortuna Sittard aveva segnato così tanto. Sei gol e quattro assist in dodici partite: Noslin ha trovato una continuità che finora non era riuscito a raggiungere e sta dimostrando di poter essere molto più di una semplice alternativa nel reparto offensivo.

Con questo Noslin la Lazio puà davvero sognare

Dieci vittorie in dodici gare, la Lazio anche per questa settimana potrà guardare tutti dall'alto verso il basso. Gennaro Gattuso ha scelto Noslin per guidare l'attacco e l'olandese sta ripagando con gol, assist e prestazioni di alto livello.