Sudtirol-Cremonese 1-0, le pagelle: Burnete essenziale, Bonazzoli ingenuo
Giacomo Principato
Il Sudtirol sa anche vincere. Interrompe un'astinenza che durava da 62 giorni la squadra di Possanzini, frenando la ripartenza della Cremonese che viaggiava spedita forte di 3 vittorie consecutive. Altoatesini al bacio: una rete di Stivanello basta a battere i lombardi, che tornando a casa schiumando rabbia per un rosso a Bonazzoli nato da una doppia ammonizione giudicata troppo severa.
LE PAGELLE DEL SUDTIROL
Plizzari 6 – Quando viene chiamato in causa risponde presente. Sempre preciso, a parte un rinvio sbagliato nel finale.
Stivanello 6 – Fa tutto bene, almeno fino al recupero. Rovina un pomeriggio da sogno con un rosso per doppia ammonizione.
Giorgini 6.5 – Un baluardo dietro che si riscopre utile anche davanti creando i presupposti per il goal vittoria.
S. Davi 6 – Dietro soffre qualcosina con Licina, davanti è invece un fattore soprattutto con l’uomo in più. Giocatore intraprendente.
Molina 6.5 – La sua esperienza torna molto utile, mettendo energia e carattere per tutto l’incontro.
Rispoli 6 – Dà qualità alla manovra dei suoi, esattamente ciò che gli viene chiesto. Dal 79’ Pyyhtia SV.
Tronchin 6 – In mezzo al campo serve energia e tanto lavoro sporco, lui n’è esperto.
Schrott 6.5 – Lanciato nella mischia dopo appena 34 minuti in B, il classe 2009 risponde alla grande. Dal 79’ Stabile SV.
Lopes 6.5 – Ispiratissimo, col rosso che lo agevola. Dinamismo e mancino niente male, ha ampissimi margini di miglioramento.
Burnete 7 – Attaccante a tuttotondo. Gioca con carattere ma senza mai perdere la bussola. Dall’81’ Anghelè 6 – Ingresso positivo, al primo pallone toccato giocata e tiro sul palo esterno.
Okoro 5.5 – Bene ma non benissimo. Si sbatte, le intenzioni ci sono tutte ma gli manca un po’ di concretezza. Dal 66’ Mixtur 5.5 – Ha un’occasione d’oro ma si fa chiudere da Nasti.
Allenatore: Possanzini 7 – Gestione ottima, a confronto di un avversario tostissimo. L’unica pecca non aver gestito al meglio gli slot sostituzioni, costringendo uno stremato Lopes a dover fare gli straordinari.
LE PAGELLE DELLA CREMONESE
Fulignati 6.5 – Tiene a galla una nave che rischia di affondare con una buona serie di interventi.
Barbieri 5 – Inizia la partita con un tiraccio che si perde fuori dallo stadio e ha le sue colpe sulla rete di Stivanello. Esce a inizio ripresa. Dal 46’ Stuckler 6.5 – Ha idee e forza, va a un passo dal goal.
Baschirotto 5.5 – Abbastanza impreciso, rischia più di qualcosa anche in situazioni semplici.
Luperto 5.5 – Giornata difficile anche per lui, come tutti i grigiorossi.
Pezzella 5.5 – Condizioni proibitive, in una partita dove non si vede praticamente mai. Dall’87’ Felipe Jack SV.
Berti 6 – Prova a portare luce e geometrie in mezzo al campo, riuscendoci anche per quanto può.
Lottici Tessadri 5.5 – Con l’inferiorità numerica va, ovviamente, in difficoltà. Dal 78’ De Luca SV.
Collocolo 5.5 – Primo tempo sottotono, esce a inizio ripresa. Dal 46’ Nasti 6 – Ha voglia di rendersi utile.
Thorsby 5.5 – Fa alcune cose buone, vedi l’assist per Stuckler che va a un passo dal pari, ma si perde in altre.
Vandeputte 6 – Dà la sensazione che dai suoi strappi possa sempre nascere qualcosa, ma non è troppo continuo. Dal 66’ Licina 6 – Copia e incolla del calciatore di cui prende il posto.
Bonazzoli 5 – Pomeriggio da montagne russe. Guadagna un rigore poi revocato e viene espulso, forse in maniera eccessiva, per doppio giallo.
Allenatore: Pecchia 6 – Non perde la verve offensiva, anche sotto di un uomo. Idea coraggiosa che stava per pagare. Qualcosa da rivedere ma la bocciatura sembrerebbe esagerata.