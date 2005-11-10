Un punto conquistato con carattere e sacrificio in inferiorità numerica. È questa la fotografia del 2-2 tra Ascoli e Vicenza scattata dal tecnico biancorosso Fabio Gallo, intervenuto nella sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine della sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Secondo quanto riferito da Piceno Time, l'allenatore ha elogiato la tenuta mentale dei suoi giocatori, capaci di non disunirsi nemmeno dopo lo svantaggio e l'espulsione.

"Considerando come si era messa la partita, abbiamo fatto una prestazione di sofferenza", ha esordito Gallo. "Anche sotto per 2-1 la squadra ha continuato a fare la sua partita, andando ad operare la pressione giusta. In dieci uomini credevo che un'occasione l'avremmo avuta e ho chiesto ai ragazzi di sfruttarla: vista la forza dell'Ascoli, credo che questo sia un buon pareggio".

Gallo ha infine analizzato le diverse fasi del match, soffermandosi sulla reazione avuta nella ripresa nonostante l'uomo in meno: "Oggi i ragazzi sono partiti bene, poi secondo me non abbiamo fatto altrettanto bene dopo il nostro gol, ricominciando a giocare soltanto dopo il loro vantaggio. In dieci ho deciso di non chiuderci: ci abbiamo provato mettendo in campo tutto ciò che avevamo preparato in queste settimane".