Il solito Malen rompe l'equilibrio al Tradini: la Roma passa in vantaggio sul Parma
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 18:40Serie A
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21.11.2026 18:40Serie A
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In un match che si stava facendo complicato, alla Roma serve la firma del suo bomber. Siamo al 39': Lulli mette in mezzo per Malen, che con un controllo si libera di El Bilal Touré e poi con il destro in un fazzoletto fulmina Daffara.
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