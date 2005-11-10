Atalanta, buone notizie per Sarri: Kristensen in gruppo alla vigilia dell'InterTMW
Buone notizie per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con l'Inter, in programma domani alle 20.45 alla New Balance Arena. Nell'allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, Thomas Kristensen è tornato a lavorare regolarmente in gruppo, dopo aver svolto un programma personalizzato nei giorni scorsi. Un recupero importante per l'allenatore nerazzurro, alle prese con diverse assenze nel reparto difensivo.
Atalanta, ancora tre giocatori a parte
Restano invece da valutare le condizioni di Isak Hien e Odilon Kossounou, che anche oggi hanno svolto lavoro individuale sul campo ed esercizi in palestra. Stesso programma per Thomas Pompei, che non si è ancora riaggregato ai compagni.
Per Kristensen, che fino a ieri aveva lavorato individualmente, il rientro in gruppo rappresenta un passo avanti significativo in vista della partita con l'Inter. Situazione diversa per Hien e Kossounou, il cui impiego nella gara di domani resta fuori dalle ipotesi.