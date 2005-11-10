Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.

La vera forza vostra è di non pensare a obiettivi troppo grossi?

"Non abbiamo lo status per dire di poter fare questo o quell'altro. Dobbiamo spingere e, se facciamo certi ragionamenti, perdiamo entusiasmo".

Sei migliorato fuori dall'area?

"E' questione anche di fiducia. Quando entri ogni tanto, non puoi sbagliare. Giocare 90 minuti mi permette di esprimermi meglio".

Che tipo di lavoro atletico avete fatto?

"Scappiamo dal mister (ride, ndr). Parte dal ritiro, mi hanno detto che li ha massacrati. Io non c'ero, ma poi ho visto che i carichi erano belli elevati. Un tipo di lavoro durante la settimana che ti porta ad avere benzina per tutti i 90 minuti".