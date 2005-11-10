L'allenatore dell'Ascoli, Francesco Tomei, è intervenuto nella sala stampa dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" al termine del pareggio per 2-2 maturato contro il Vicenza, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Come riportato da Piceno Time, il tecnico bianconero ha analizzato il rammarico per la rimonta subita nel finale in superiorità numerica, sottolineando però la reazione e la crescita del gruppo.

"Il 2-2 è nato da una situazione in cui potevamo non forzare quella giocata e uscire in altra maniera. Può succedere e ne abbiamo già parlato", ha spiegato Tomei commentando l'episodio che ha fissato il risultato definitivo. "Bisognava chiuderla prima, perché queste sono partite che, se lasciate aperte, comportano sempre un rischio. Ai ragazzi comunque non posso rimproverare nulla".

Analizzando l'andamento della gara, il tecnico ha evidenziato l'approccio iniziale e la successiva risposta della squadra: "Eravamo partiti un po' lenti e prendere il primo gol ci ha svegliato. Abbiamo reagito e iniziato a creare tanto, però dovevamo evitare di sprecare alcune occasioni".

Tomei ha poi risposto in merito alle critiche e all'impiego dei singoli, con un passaggio sull'attaccante Bolsius: "Prendere delle critiche non è un problema, fa parte del nostro lavoro. Io vedo come lavora la squadra e sono contento anche per Bolsius, che oggi ha trovato il gol. Dobbiamo continuare a far maturare i ragazzi: ci aspetta una settimana dura con tre partite ravvicinate ed è importante che tutti crescano in egual misura".